Германия призывает Россию отказаться от решения о признании ДНР и ЛНР

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Германии призывают РФ отказаться от решения о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявила в понедельник постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе на заседании Совета Безопасности по украинской тематике.

"Я призываю Россию безотлагательно отозвать сегодняшнее [от 21 февраля] решение [о признании ДНР и ЛНР] и вновь взять на себя обязательства выполнить минские договоренности в соответствии с тем, что было согласовано "нормандской четверкой", - сказала она.

Лендертсе добавила, что РФ не должна пересекать международно признанные границы Украины и "должна безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с украинской границей".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Позднее Путин поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. Как говорится в тексте одного из указов президента, военному ведомству поручается обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи "осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира". Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.