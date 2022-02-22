Постпред США при ООН подтвердила, что ее страна введет санкции против России

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты во вторник, 22 февраля, введут ограничительные меры против России за признание ей Донецкой и Луганской народных республик, подтвердила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Завтра Соединенные Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права", - сказала она после заседания Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

Дипломатический путь

Российские власти не должны начинать войну, им надо следовать дипломатическим путем, считает Томас-Гринфилд.

"Это экстренное заседание Совета Безопасности - наше третье заседание за последние несколько недель, посвященное России, российской угрозе Украине, и это третий раз, когда вы слышите от остальных членов Совета Безопасности единую позицию, согласно которой Россия не должна начинать войну, Россия должна отдавать предпочтение дипломатии, она не должна продолжать свои неспровоцированные нападения на Украину, на суверенитет Украины и ее территориальную целостность, она не должна бросать вызов основополагающим принципам Устава ООН", - утверждала посол по итогам заседания СБ ООН по украинской тематике.