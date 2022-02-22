В Казахстане заявили, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на повестке дня не стоит, Нур-Султан вырабатывает позицию по этой ситуации. Об этом заявил во вторник журналистам вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит [на повестке дня]", - сказал он.

Казахстан, как сообщает министр, призывает международное сообщество к дипломатическим методам решения ситуации вокруг Украины. При этом посольство в Киеве продолжает работу, указывает глава МИД, рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев. Глава ведомства также отметил, что устав ОДКБ не позволяет силам организации действовать в ДНР и ЛНР.

Астаниснкий процесс

Страны - гаранты астанинского процесса по Сирии пока не обращались к казахстанской стороне для проведения очередного раунда переговоров, заявил Тлеуберди.

"Страны-гаранты пока не обращались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, ожидается заседание Совбеза для выработки позиции - глава МИД.

Посольство Казахстана в Киеве работает, рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев - глава МИД.

Казахстан призывает международное сообщество к дипломатическим методам решения ситуации вокруг Украины - глава МИД.

Посольство Казахстана в Киеве работает, рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев - глава МИД.

Устав ОДКБ не позволяет силам организации действовать в ДНР и ЛНР - глава МИД Казахстана.