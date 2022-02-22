Индия призвала к немедленной деэскалации кризиса вокруг Украины

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Индии считают первоочередной задачей деэскалацию кризиса в связи со складывающейся вокруг Украины ситуацией. Об этом заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по соответствующей теме постоянный представитель Индии при всемирной организации Т. С. Тирумурти.

"Эскалация напряженности на границе Украины с Российской Федерацией вызывает глубокую озабоченность. Эти события могут подорвать мир и безопасность в регионе", - сказал Тирумурти, выступление которого во вторник транслируют индийские телеканалы.

"Нам нужно дать место недавним инициативам, предпринятым сторонами, которые стремятся разрядить напряженность. В этом контексте мы приветствуем предпринимаемые интенсивные усилия, в том числе через трехстороннюю контактную группу и в рамках нормандского формата. Нам нужно, чтобы стороны прилагали больше усилий для преодоления разногласий в их интересах. Мы не можем позволить себе военную эскалацию", - добавил постпред Индии.

Он также подчеркнул, что индийская сторона обеспокоена безопасностью находящихся на Украине граждан Индии. "Безопасность и защита гражданских лиц имеют важное значение. Более 20 тыс. индийских студентов и граждан живут и учатся в различных частях Украины, в том числе в приграничных районах. Благополучие индийцев является для нас приоритетом", - сказал Тирумурти.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.