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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Президент Южной Кореи призвал уважать суверенитет Украины

Мун Чжэ Ин также обратил внимание на проблему безопасности находящихся на Украине южнокорейских граждан

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал уважать суверенитет Украины и пообещал обеспечить участие своей страны в миротворческих усилиях. Об этом сообщает агентство Yonhap по итогам состоявшегося в Сеуле во вторник заседания Совета национальной безопасности под председательством главы государства.

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Мун Чжэ Ин призвал участников заседания обеспечить безопасность находящихся на Украине южнокорейских граждан, а также предпринять меры для минимизации экономического ущерба интересам Республики Корея, передает Yonhap.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
УкраинаРеспублика КореяМун Чжэ ИнПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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