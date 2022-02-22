В Пекине заявили, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединенных Штатов подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая", - приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

Ван И заявил, что призывы некоторых официальных лиц США к долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут перерасти в "тотальную конфронтацию" между двумя странами.

"Некоторые официальные лица в США призывают к долгосрочной острой конкуренции с Китаем, которая, вполне вероятно, может перерасти в тотальную конфронтацию между Китаем и США", - сказал он.