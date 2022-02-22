Австралия направит дипломатов в Польшу и Румынию для помощи австралийцам на Украине

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Австралии дополнительно направит своих сотрудников в Польшу и Румынию, чтобы сохранить для австралийцев, находящихся на территории Украины, возможность вернуться на родину. Об этом во вторник сообщила глава австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн.

"Из-за повышенного риска австралийским государственным служащим было предписано покинуть Украину. Наше посольство [в Киеве] и представительства во Львове временно закрыты, но для помощи гражданам Австралии, остающимся на территории Украины и желающим покинуть ее, мы направили дополнительных сотрудников [в диппредставительства Австралии] в Польше и Румынии", - указала Пейн в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны.

Глава ведомства также еще раз призвала всех австралийцев "немедленно покинуть Украину", отметив, что безопасность граждан остается приоритетом для правительства страны.

Ранее сообщалось, что МИД Австралии принял решение закрыть свои дипмиссии на Украине, перенаправив трех оставшихся в этой стране дипломатов в Польшу. Об аналогичном решении Госдепартамента сообщило во вторник агентство Bloomberg.

11 февраля США объявили о временном сокращении численности персонала своего посольства в Киеве, их примеру затем последовал еще ряд стран, включая Австралию, Германию, Италию, Канаду. 14 февраля Вашингтон объявил о переводе посольства США во Львов. Позднее такое же решение приняли власти Австралии и Канады, часть сотрудников перевели во Львов Великобритания и Литва, готовится к такой мере Израиль.