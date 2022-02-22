Сирия поддержала решение Путина о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад назвал вехой в истории решение президента РФ Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и отметил, что Сирия поддерживает его.

"Я хотел бы сказать, что, действительно, сейчас в мире происходит очень важное событие. Вчера господин Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - сказал он во вторник на XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Микдад заявил, что Сирия выражает солидарность с признанными Россией Донецкой и Луганской народными республиками и готова сотрудничать с ними.

"Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками. Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека", - сказал он.

"Сотрудничество России и Сирии - это глубокое сотрудничество, прочное, и мы будем продолжать или начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять наше сотрудничество с Россией", - добавил Микдад.