В Британии началось экстренное правительственное заседание по ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си .

По ее данным, на мероприятии, которое началось в 06:30 (09:30 мск), присутствуют начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также заместитель Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

Отмечается, что предметом межведомственных переговоров является вопрос применения санкций против России в свете признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник вечером Трасс сообщила, что новые рестрикции против РФ будут введены Лондоном в координации с союзниками уже во вторник. По информации Би-би-си, санкционный пакет будет представлен в Палате общин британского парламента днем 22 февраля.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.