Председательствующая в ОБСЕ Польша предложит вновь созвать заседание Постоянного совета

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Действующий председатель ОБСЕ предложит как можно скорее созвать [заседание] Постоянного совета ОБСЕ в усиленном формате <...>. Разжигание конфликта путем нарушений международного права и соглашений не должно оставаться без ответа", - написал постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский на своей странице в Twitter во вторник.

Ранее ОБСЕ распространила заявление, в котором осудила решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и призвала РФ отменить его. Глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter призвал Россию воздержаться от какого-либо военного вмешательства для реализации решения о признании независимости ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.