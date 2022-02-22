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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Председательствующая в ОБСЕ Польша предложит вновь созвать заседание Постоянного совета

Разжигание конфликта путем нарушений международного права и соглашений не должно оставаться без ответа, отметил постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский

ТАСС, 22 февраля. Председательствующая в ОБСЕ Польша намерена предложить созвать заседание Постоянного совета организации в усиленном формате.

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"Действующий председатель ОБСЕ предложит как можно скорее созвать [заседание] Постоянного совета ОБСЕ в усиленном формате <...>. Разжигание конфликта путем нарушений международного права и соглашений не должно оставаться без ответа", - написал постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский на своей странице в Twitter во вторник.

Ранее ОБСЕ распространила заявление, в котором осудила решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и призвала РФ отменить его. Глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter призвал Россию воздержаться от какого-либо военного вмешательства для реализации решения о признании независимости ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПольшаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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