В ДНР сообщили о размещении гаубиц ВСУ вблизи жилых домов в Прохоровке

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики разместили крупнокалиберные вооружения рядом с жилыми домами в поселке Прохоровка. Об этом заявил во вторник официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 53-й омбр разместили четыре буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" 152-мм и четыре бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) вблизи жилых домов в н. п. Прохоровка и две боевые бронированные машины (типа БМП) вблизи н. п. Богдановка", - говорится в сообщении представителя Народной милиции.

Он также отметил, что из состава 36-й обрмп один бронетранспортер (БТР-3) размещен вблизи населенного пункта Гнутово, а также одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) вблизи н. п. Новоселовка Вторая из состава 25-й овдбр.

Басурин сообщил, что украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"С целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н. п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил Басурин.

Он отметил, что все факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 22 февраля.