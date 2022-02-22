Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин во вторник подписал указ о призыве на военную службу граждан, родившихся с 1995 по 2004 годы.

"Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом Донецкой народной республики <...> "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в документе.

Кроме того, в ДНР создаются спецформирования из числа сотрудников МВД, прокуратуры и госслужащих для выполнения боевых задач.

Также во вторник Пушилин подписал указ о добровольной мобилизации граждан старше 55 лет.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин после обращения глав республик 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.