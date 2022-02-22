В Грузии заявили, что дипломаты могут эвакуировать свои семьи из Украины при желании

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Грузии рекомендовал дипломатам, работающим на Украине, вывезти из страны членов своих семей, если у них возникнет такое желание. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

"Руководитель грузинской дипломатической миссии и сотрудники на Украине остаются на своих рабочих местах. Грузинским дипломатам выдана рекомендация в случае возникновения желания вывезти членов своих семей", - сказано в заявлении.

11 февраля США объявили о временном сокращении численности персонала своего посольства в Киеве, их примеру затем последовал еще ряд стран, включая Австралию, Германию, Италию, Канаду. 14 февраля Вашингтон объявил о переводе посольства США во Львов. Позднее такое же решение приняли власти Австралии и Канады, часть сотрудников перевели во Львов Великобритания и Литва, готовится к такой мере Израиль.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.