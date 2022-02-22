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В ЕС анонсировали введение первых санкций против России 22 февраля

Возможный ввод российских войск в Донбасс - это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле, считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
© AP Photo/Virginia Mayo

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник, но это еще не будет весь ответ ЕС на признание Луганской и Донецкой народной республик, о деталях говорить рано. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.

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"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - заявил Боррель, подчеркнув, что масштаб санкций будет обсуждаться, но это не будет весь ответ Евросоюза.

Он считает, что возможный ввод российских войск в Донбасс - это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле.

"Российские войска вошли на Донбасс, Донбасс - это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска - на украинской земле", - сказал Боррель.

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