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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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В Китае заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР не должно привести к эскалации конфликта

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что "все трения следует устранять мирным путем в соответствии с уставом ООН"

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китайские власти считают, что после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) крайне важно не допустить эскалации конфликта. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Мы обращаемся к заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность. Нужно устранять разногласия путем переговоров и избежать того, чтобы произошла дальнейшая эскалация конфликта", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, признает ли Пекин независимость ДНР и ЛНР.

По словам китайского дипломата, позиция КНР по украинскому вопросу остается неизменной. "Мы считаем, что все трения следует устранять мирным путем в соответствии с уставом ООН", - пояснил он.

Как уточнил Ван Вэньбинь, проблема Украины "имеет сложный характер в силу исторических факторов".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, с лидерами которых были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российский лидер поручил установить с республиками дипломатические отношения и обеспечить поддержание мира на их территории.

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КитайПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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