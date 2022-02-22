СК Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС-сообщений с ложной информацией о переносе даты голосования в связи с эпидемической обстановкой. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство страны в своем Telegram-канале.

"УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме), ч. 1 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси", - отмечается в сообщении.