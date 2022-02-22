Британия расценила бронетехнику вблизи Донбасса как "вторжение" России на Украину

"Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент [России Владимир] Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось", - утверждал министр.

Ранее британские власти предупреждали, что пересечение украинской границы российскими войсками "хотя бы на один дюйм" станет немедленно поводом для принятия нового санкционного пакета. Как ожидается, он будет представлен во вторник в парламенте премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как уточнил Джавид в эфире Би-би-си, премьер сделает позднее во вторник специальное заявление по Украине в Палате общин, во время которого объявит о новых санкциях. "Премьер-министр выступит во вторник в Палате общин с заявлением по Украине, где объявит о новых мерах против России", - сказал Джавид. Министр отметил, что Лондон по-прежнему не рассматривает возможность отправки британских военнослужащих на Украину. В то же время он призвал РФ "сесть за стол переговоров" и "с помощью дипломатических усилий" добиться снижения напряженности по ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.