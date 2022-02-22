МИД Сирии: двух "руководителей ИГ" ликвидировали на оккупированной Турцией территории

ТАСС, 22 февраля. Два главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) были ликвидированы на сирийской территории, оккупированной в настоящее время Турцией.

Об этом заявил во вторник глава МИД Сирии Фейсал Микдад на XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В течение длительного периода террористические организации такие как ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) оккупировали довольно значительные территории в нашей стране, пользуясь в этом поддержкой со стороны Турции. До сих пор район Идлиба остается оккупированным. И вы знаете, что два руководителя ИГИЛ были убиты на территории, которую сейчас оккупирует Турция", - сказал Микдад.

3 февраля пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. По данным спецслужб США, боевик возглавил группировку после ликвидации на сирийской территории в октябре 2019 года лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Аль-Курейши скрывался под разными именами и был известен, в частности, как Хаджи Абдалла, Абу Абдалла Кардаш и Амир Мухаммед Саид.