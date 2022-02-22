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МИД КНР не ответил, поставляет ли Китай вооружения для "мьянманской хунты"

Как уточнил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, Китай - "дружественный сосед Мьянмы"

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге во вторник ушел от ответа на вопрос западного журналиста о том, поставляет ли Китай вооружения "хунте в Мьянме", как считают некоторые эксперты ООН. Дипломат уточнил, что Пекин выступает за политический диалог в этой стране.

"Все разногласия и противоречия в Мьянме следует устранять путем политического диалога", - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил Ван Вэньбинь, Китай - "дружественный сосед Мьянмы". "Мы всегда выступали за то, чтобы все партии и политические группы в этой стране учитывали государственные и народные интересы прежде всего", - подытожил он.

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