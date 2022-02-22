Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Народный совет (парламент) Луганской народной республики (ЛНР) во вторник ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Ратификацию единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, окончательное чтение.

По окончании голосования раздались аплодисменты. Депутаты аплодировали стоя, с возгласами "Спасибо, Россия!".

Народный совет (парламент) Донецкой народной республики (ДНР) ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ДНР и Российской Федерацией, сообщил корреспондент ТАСС из зала заседаний республиканского парламента.

Ратификацию договора единогласно одобрили все 87 депутатов Народного совета, участвующие в чрезвычайном пленарном заседании. Соответствующий закон принят в двух чтениях. Депутаты стоя приветствовали это событие аплодисментами.

Закон о ратификации договора с РФ вступит в силу после его подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликования на сайте Народного совета.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию.