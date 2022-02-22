Президент Абхазии поздравил глав ДНР и ЛНР с признанием Россией независимости республик

СУХУМ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с признанием Россией независимости двух республик, назвав это торжеством справедливости, сообщила пресс-служба президента Абхазии во вторник.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Примите сердечные поздравления по случаю признания Российской Федерацией суверенитета и государственной независимости Донецкой Народной Республики. Дата 21 февраля 2022 года, став важнейшей вехой на пути становления и развития вашей страны, навсегда войдет в историю ДНР как день торжества справедливости", - говорится в телеграмме на имя Пушилина.

В телеграмме на имя Пасечника Бжания подчеркнул, что "это историческое решение, принятое Россией, став поистине судьбоносным для граждан ЛНР, ознаменовало качественно новый этап строительства и развития государственности".

По словам Бжании, "народ Абхазии, переживший войну, понимает, как никто другой, стремление жителей ДНР и ЛНР созидать во имя процветания своей родной земли, какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода".

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Власти Абхазии поддержали и приветствовали это решение.