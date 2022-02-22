Глава МИД КНР выразил надежду, что США вернутся к рациональному восприятию Китая

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. КНР надеется, что США вернутся к рациональному и прагматичному пониманию Китая. Об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Через несколько дней исполняется 50 лет с момента публикации Шанхайского коммюнике", - приводит его слова сайт МИД Китая. Ван И отметил, что "дух Шанхайского коммюнике по-прежнему имеет большой практический смысл для сегодняшних китайско-американских отношений".

"Надеемся, что американская сторона вернется к первоначальному намерению "растопить лед" в отношениях, вернется к рациональному и прагматичному восприятию Китая, совместными усилиями будет содействовать возвращению китайско-американских отношений на верный путь здорового и устойчивого развития", - указал он.

В этом месяце исполняется 50 лет с момента визита 37-го президента США Ричарда Никсона в КНР и подписания Шанхайского коммюнике. Этот документ стал первым совместным коммюнике Китая и Соединенных Штатов. В нем закладывались основы для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Кроме того, в ходе переговоров Пекин и Вашингтон договорились об установлении дипломатических связей на уровне специальных посланников, которые начали работу в мае 1973 года.