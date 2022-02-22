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Ведущая фракция Европарламента потребовала немедленного введения санкций против России

Ведущая фракция Европарламента потребовала немедленного введения санкций против России - заявление.

Талибы готовы принять на службу военных из бывшей армии Афганистана
В новой армии, создаваемой "Талибаном", будут использоваться оружие и военная техника, оставленные в Афганистане армией США
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