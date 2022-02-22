В Ереване проходит акция против визита депутатов Азербайджана для участия в ПА "Евронест"

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен оппозиционных активистов во вторник устроили акцию протеста у спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна в Ереване, где проходит заседание комиссий Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест", в котором участвуют азербайджанские депутаты Таир Миркишили и Солтан Мамедов. Протест транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Азербайджан держит в плену наших военных, уничтожает наше культурное наследие. У вас не было воли, чтобы сказать азербайджанской стороне - приедете в Ереван, когда освободите наших пленных? Нет, конечно не было. Потому что на сегодняшнем заседании у Азербайджана есть две делегации. Одну представляют депутаты от правящей партии Армении", - заявила бывший депутат Европейского парламента, одна из инициаторов акции Наира Зограбян.

По словам политического деятеля, "европейские депутаты в последнюю минуту включили в заявление Бюро ПА "Евронест" пункты антироссийского заявления". "Если они могли этого сделать, то почему вы не включили пункт о требовании вернуть наших пленных?" - спросила она у представителей правящей партии "Гражданский договор".

Ассамблея "Евронест" - парламентская площадка, созданная для содействия политической ассоциации и углублению экономической интеграции ЕС и восточных соседей сообщества. В Ереване 22 февраля проходит совместное заседание комиссиий ПА "Евронест".