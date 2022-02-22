В Раде обсуждают вопрос о введении военного положения в Донбассе

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Введение военного положения на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей обсуждается в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель председателя этого комитета Марьяна Безуглая.

При этом она не привела никакой конкретной информации. "Пока без комментариев, обрабатывается [вопрос введения военного положения]. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность", - сказала Безуглая.

21 февраля Президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.