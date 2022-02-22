Представители ВС Белоруссии и Украины обсудили военно-политическую ситуацию в регионе

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич обсудил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным ситуацию в регионе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба белорусского Минобороны.

"Во время телефонного разговора стороны обсудили складывающуюся военно-политическую ситуацию в регионе", - отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что выступает за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами Украины и Белоруссии. 14 февраля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и Белоруссии. Тогда стороны договорились о визите белорусского атташе на Украину на мероприятия учений "Метель - 2022" и посещении украинским атташе мероприятий белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022".