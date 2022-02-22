{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Раиси: мировое сообщество не должно признавать санкции США против нефтегазовой отрасли

Президент Ирана считает, что сейчас "применение санкций для навязывания своей воли и гегемонии неэффективно в отношении пробудивших и независимых государств"

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно сопротивляться санкционной политике США, направленной против нефтегазовой отрасли. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"Мировое сообщество не должно признавать односторонние принудительные действия против нефтегазовой промышленности, вроде жестких санкций США", - приводит слова президента его пресс-служба.

Он добавил, что "в сегодняшнем мире применение санкций для навязывания своей воли и гегемонии неэффективно в отношении пробудивших и независимых государств". "Однако такие финансовые ограничения ставят под угрозу экономические интересы стран - членов [ФСЭГ]", - отметил президент.

Раиси прибыл в Доху в понедельник с двухдневным визитом для участия в Форуме стран - экспортеров газа, который проходит с 20 по 22 февраля. Это первый визит президента Ирана в Катар за последние десять лет.

Теги
СШАИранРаиси, Эбрахим
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Канцлер Австрии заявил, что посла России в Вене в течение дня вызовут в МИД
По словам Карла Нехаммера, Россия признанием независимости ДНР и ЛНР нарушает минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения
Читать полностью