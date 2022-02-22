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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Канцлер Австрии заявил, что посла России в Вене в течение дня вызовут в МИД

По словам Карла Нехаммера, Россия признанием независимости ДНР и ЛНР нарушает минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Австрии в течение дня будет вызван в МИД республики на фоне признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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По его словам, Россия этим шагом нарушает минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения. "По этой причине министр иностранных дел сегодня вызовет российского посла в МИД", - сказал Нехаммер.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин после обращения глав республик 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
АвстрияРоссияНехаммер, КарлПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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