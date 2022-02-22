Канцлер Австрии не исключил, что "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" может стать частью санкционного пакета против России. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене, которую транслировал телеканал OE24 .

"Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток - 2", - сказал он.

Нехаммер не уточнил, какую стадии санкций он имеет в виду.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили его как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.