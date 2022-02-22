Драги назвал решение РФ признать ДНР и ЛНР неприемлемым нарушением суверенитета Украины

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Я хотел бы выразить свое самое решительное осуждение решения российского правительства о признании двух сепаратистских территорий, - приводит слова Драги пресс-служба правительства. - Это неприемлемое нарушение демократического суверенитета и территориальной целостности Украины. Я нахожусь в постоянном контакте с нашими союзниками, чтобы найти мирное решение кризиса и избежать войны в сердце Европы. Путь диалога остается важным, но мы уже определяем в рамках Европейского союза меры и санкции против России".

На прошлой неделе Драги сообщил, что его визит в Россию возможен в ближайшие дни, однако точной даты до сих пор нет. Как сообщила во вторник газета Corriere della Sera, подготовка визита итальянского премьера продолжается.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.