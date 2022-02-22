В Литве готовятся принять до 100 тыс. "бегущих от войны" украинцев

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Литва рассматривает несколько сценариев по приему жителей Украины, которые якобы могут бежать из своей страны в связи с угрозой военных действий, в том числе вариант с прибытием 100 тыс. беженцев. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT сообщил замминистра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас.

"В настоящее время оцениваются возможности приема беженцев по трем сценариям: если в Литве будет 5 тыс., 25 тыс. и до 100 тыс. украинских беженцев", - сказал он.

Как ранее отмечала глава МВД Литвы Агне Билотайте, эти беженцы принципиально отличались бы от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в Литву через Белоруссию. По ее словам, это были бы совсем другие люди, которые действительно нуждались бы в помощи, и обязанность Литвы - помочь им.