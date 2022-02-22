СМИ: эмир Катара получил письмо от Путина

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани получил во вторник письмо от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Катарское информационное агентство.

По его данным, документ касается "двусторонних отношений между двумя дружественными странами и путей их укрепления, а также вопросов, представляющих взаимный интерес".

Как уточняется, письмо главе эмирата передал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи на полях проходящего в катарской столице Дохе шестого саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. На данный момент ее членами являются 11 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Россия, Экваториальная Гвинея. Эти страны контролируют порядка 70% мировых запасов газа, 51% мирового экспорта СПГ и 52% поставок газа по трубопроводам. Крупнейшие в мире запасы этого топлива приходятся на Россию (около 25%). За ней следуют Иран (примерно 17%) и Катар (около 12%).