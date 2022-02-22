Глава МИД Польши: НАТО адаптируется к новой ситуации после признания Россией ДНР и ЛНР

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. НАТО начинает процесс адаптации к новой ситуации после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), восточный фланг альянса должен быть укреплен. Об этом заявил во вторник действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на брифинге после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Начинается процесс стратегической адаптации НАТО к новой ситуации", - сказал польский министр. По его словам, речь идет о долгосрочных решениях. "[Это] то, что генеральный секретарь называет "новой нормальностью", к сожалению, напоминающей холодную войну", - подчеркнул глава МИД Польши.

"В то же время новые результаты точно должны быть усилением [возможностей для] сдерживания восточного фланга НАТО", - добавил Рау.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о постоянном присутствии американских войск на восточном фланге НАТО, Рау сказал, что "на это нужно рассчитывать". "Это будет фрагмент более широкого стратегического образа. Сложно говорить о деталях, но было бы ошибкой исключать такое решение", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.