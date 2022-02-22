Токаев поручил разработать антикризисный план на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел во вторник оперативное совещание Совета безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины и поручил подготовить соответствующий антикризисный план. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Под председательством президента Республики Казахстан состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния", - говорится в сообщении.

Глава государства также дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для республики.