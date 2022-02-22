Фракция "Альтернативы для Германии" в Бундестаге выступила против антироссийских санкций

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Фракция партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге выступила против антироссийских санкций и считает нынешний кризис следствием расширения НАТО на восток. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении почетного председателя партии Александера Гауланда и внешнеполитического эксперта фракции Петра Быстрона.

"Нынешняя ситуация является следствием продвигаемого, вопреки всем договоренностям с Москвой, расширения НАТО на восток после холодной войны. Тем самым Запад нарушил легитимные интересы России в сфере безопасности", - подчеркивается в заявлении. В нем парламентарии подчеркнули, что следует поддерживать попытки урегулирования кризиса посредством диалога на равных. "Санкции же мы, напротив, отвергаем. Они приведут к новой эскалации", - отмечается в заявлении.