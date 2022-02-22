Разведка ДНР фиксирует перемещение реактивных систем "Град" в район Мариуполя

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики фиксирует перемещение пяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в район Мариуполя, откуда может обстреливать территорию ДНР. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 "Град" с полигона в районе н. п. Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР", - сказал Басурин.