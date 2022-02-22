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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Киев вызвал из Москвы временного поверенного в делах Украины

Дипломат Василий Покотило приглашен на консультации

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украинский МИД вызывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Об этом говорится в заявлении дипведомства Украины во вторник.

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"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики, временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций", - отмечается в заявлении.

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