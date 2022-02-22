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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Пушилин заявил, что границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей

Глава ДНР добавил, что Киев может пойти по любому пути и в любой момент отдать приказ на начало полномасштабных боевых действий в Донбассе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил во вторник, что границы ЛНР и ДНР останутся в пределах Луганской и Донецкой областей.

"Я могу пока сказать об этом коротко. В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", - сообщил он в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о признании республик в границах 2014 года.

Глава ДНР также отметил, что Киев может сейчас пойти по любому пути, в любой момент отдать приказ на начало полномасштабных боевых действий в Донбассе.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ЛНР и ДНР, а российскому Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
УкраинаПушилин, Денис ВладимировичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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