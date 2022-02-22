{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДНР не исключают провокаций в отношении пассажирских самолетов со стороны ВСУ

Разведка Народной милиции республики располагает данными о перемещении полков ВСУ, на вооружении которых есть комплексы С-300 и "БУК-М1" в районах аэропортов Киева, Харькова и Черкасс

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает данными о перемещении полков Вооруженных сил Украины, на вооружении которых есть комплексы С-300 и "БУК-М1" в районах аэропортов Киева, Харькова и Черкасс, в связи с чем не исключают провокации в отношении пассажирских самолетов. Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Нашей разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и "БУК-М1" и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов городов Киев, Харьков и Черкассы. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов", - заявил он.

Басурин добавил, что "на этом фоне решение ряда государств о прекращении воздушного сообщения над территорией Украины выглядит разумным и осмотрительным, что поможет избежать человеческих жертв и повторения трагедий с крушением гражданских авиалайнеров".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин после обращения глав республик 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Басурин, Эдуард Александрович
Санкции в отношении России
Послы ЕС согласовали персональные санкции против России за Донбасс
Европейские СМИ сообщили, что вопрос о финансовых и экономических рестрикциях продолжает обсуждаться, но решения пока нет
Послы ЕС согласовали персональные санкции против России за Донбасс
Читать полностью