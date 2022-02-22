В ДНР не исключают провокаций в отношении пассажирских самолетов со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает данными о перемещении полков Вооруженных сил Украины, на вооружении которых есть комплексы С-300 и "БУК-М1" в районах аэропортов Киева, Харькова и Черкасс, в связи с чем не исключают провокации в отношении пассажирских самолетов. Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и "БУК-М1" и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов городов Киев, Харьков и Черкассы. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов", - заявил он.

Басурин добавил, что "на этом фоне решение ряда государств о прекращении воздушного сообщения над территорией Украины выглядит разумным и осмотрительным, что поможет избежать человеческих жертв и повторения трагедий с крушением гражданских авиалайнеров".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин после обращения глав республик 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.