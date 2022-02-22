Еврокомиссия заявила, что продолжает отдавать приоритет дипломатическому диалогу с РФ

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия продолжает отдавать приоритет дипломатическому урегулированию разногласий с Россией, но также готовит сильный ответ на ее действия. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Да, мы продолжаем отдавать приоритет дипломатическому урегулированию, диалог - это единственный способ для нас найти устойчивое решение, чтобы обсуждать с Кремлем путь, который он выбрал для действий в отношении Украины. Но одновременно мы готовы давать очень твердый ответ на любую агрессию или провокацию со стороны России", - сказал он.