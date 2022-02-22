Министр обороны Латвии заявил, что Запад "готов воевать за свои ценности" с Россией

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что страны Запада готовы воевать с Россией для защиты своих ценностей и свобод. Соответствующее мнение он озвучил во вторник на заседании глав военных ведомств десяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил.

По его мнению, если ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) "будет недостаточно сильным или убедительным", то это приведет к росту числа "инцидентов на де-факто украинской границе". "Наш ответ должен звучать так: "Наш дорогой друг, мы мирный альянс, но мы также готовы идти воевать за наши свободы. Мы не боимся вас. Если вы хотите войны, вы ее получите", - сказал Пабрикс в ходе мероприятия, проходящего в английском графстве Лестершир под председательством Великобритании. Слова латвийского министра приводит агентство PA.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Великобритании и Латвии, это также Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.