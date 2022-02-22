Лондон ввел санкции против пяти российских банков, Тимченко и Ротенбергов

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех физических лиц. Об этом заявил, выступая во вторник в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", - заявил Джонсон.

Джонсон заявил, что под британские рестрикции подпадут следующие банки: "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

Джонсон считает, что на территории ДНР и ЛНР есть российские военные и это является "вторжением". "Кремль заявил, что российские войска войдут на территорию непризнанных республик под маской "миротворцев", и российские танки и бронетранспортеры были замечены с тех пор. Палата общин не должна сомневаться, что развертывание этих сил на территории суверенной Украины равносильно возобновившемуся вторжению в эту страну", - утверждал Джонсон, выступая в парламенте.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова в случае угрозы оказать военное содействие Донецкой и Луганской народным республикам, но на сегодняшний день речи о вводе туда войск не идет.