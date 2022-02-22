Саудовская Аравия впервые отмечает День основания государства

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия во вторник впервые отмечает День основания государства. Этот государственный праздник был установлен специальным указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в конце января. Как пишет издание Saudi Gazette, "День основания - это возможность вспомнить о трех столетиях, прошедших с момента основания саудовского государства".

В этот день, который отныне является официальным выходным, проходят ярмарки, исторические фотовыставки о культуре, традициях и наследии королевства, где будут экспонироваться исторические фотографии. В Эр-Рияде Дню основания посвящены театральные и музыкальные постановки. В Дахране на востоке королевства пройдет парад верблюдов, а также вечер поэзии с традиционными танцами. По случаю государственного праздника группа дайверов развернула на дне Красного моря в районе Табука государственный флаг страны.

Новая дата королевства

27 января монарх подписал декрет о провозглашении 22 февраля Днем основания саудовского государства. "Принимая во внимание, что середина 1139 года хиджры (по мусульманскому лунному календарю), что соответствует февралю 1727 года, считается датой начала правления имама Мухаммеда бен Сауда Аль Мукрина, создавшего [позднее] первое саудовское государство, постановляем: в честь этой памятной даты объявить 22 февраля государственным праздником по случаю дня основания и сделать его официальным выходным", - говорится в указе монарха.

Мухаммед бен Сауд Аль Мукрин (Ибн Сауд) был правителем города Эд-Дирийя. Он считается основателем династии Аль Сауд, при нем в 1744 году зародилось первое государственное объединение саудитов. Его правление длилось с 1727 по 1765 год. При эмире государство со столицей в Эд-Дирийе, просуществовавшее 74 года, приняло религиозное учение Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба, названное позднее ваххабизмом. В качестве конституции саудиты опирались на Коран и сунны пророка Мухаммеда. Вплоть до 1818 года саудиты подчинили себе Неджд, запад и восток Аравийского полуострова, а в начале XIX века захватили Мекку, Медину и Хиджаз. В 1817 году по приказу османского султана войска египетского хедива Мухаммеда Али-паши после пятимесячной осады разгромили саудовскую армию. Эд-Дирийю сравняли с землей, а эмира Абдаллу I ибн Сауда отправили в Стамбул и там казнили.

В 1821 году против османов выступил родственник эмира, поднявший восстание. Столицу следующего саудовского государства, основанного в 1824 году, перенесли в Эр-Рияд. Оно просуществовало 67 лет и было уничтожено давними соперниками династии Аль Сауд из клана ар-Рашиди, а правящая семья вынуждена была бежать в изгнание в Кувейт.

История другого государства саудитов неразрывно связана с именем Абдель Азиза Аль Сауда. В 1902 году 22-летнему представителю династии удалось захватить Эр-Рияд, расправиться с давними врагами и постепенно взять под контроль Неджд, Мекку и Хиджаз. Абдель Азиз Аль Сауд был провозглашен королем Хиджаза, независимость королевства признала в 1927 году Великобритания. К 1932 году монарх установил контроль практически над всем Аравийским полуостровом, объединив Неджд и Хиджаз в единое государство. 23 сентября 1932 года считается Днем провозглашения Саудовской Аравии. Королевством правят сыновья Абдель Азиза Аль Сауда.