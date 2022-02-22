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В Норвегии заявили, что планируют поддерживать прагматичные двусторонние отношения с РФ

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре при этом отметил, что Норвегия присоединится к европейским санкциям, чтобы ответить на новый курс, который выбрала Россия

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Норвегия хотела бы продолжить прагматичное взаимодействие с Россией. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

"Норвегия как сосед на протяжении многих десятилетий жила рядом с СССР и Россией и будет поддерживать прагматичные соседские отношения", - приводит его слова Норвежское телеграфное бюро.

В качестве примеров сфер сотрудничества премьер назвал рыболовство и спасение на море.

Однако Стёре добавил, что Норвегия присоединится к европейским санкциям, чтобы ответить на новый курс, который выбрала Россия. Премьер указал также, что в северных регионах Европы ситуация в данный момент спокойная, и он надеется, что "так будет продолжаться".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На этом фоне в ЕС анонсировали введение первых санкций против России во вторник, 22 февраля.

Теги
НорвегияРоссияСтёре, Йонас Гар
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