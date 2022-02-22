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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

ЕС предостерег РФ от использования соглашений с ЛНР и ДНР для военных шагов против Украины

По словам главы дипломатии Евросоюза, ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюз предостерегает Россию от использования соглашений с ЛНР и ДНР "в качестве предлога для военных шагов против Украины". Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Мы предостерегаем Россию от использования недавно подписанных соглашений с самопровозглашенными "республиками" в качестве предлога для дальнейших военных шагов против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции", - отмечается в нем.

Теги
РоссияБоррель, ЖозепПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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