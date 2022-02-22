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Псаки заявила, что США приветствуют решение ФРГ по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток - 2" в качестве реакции на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом написала во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент США [Джо Байден] ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что "Северный поток - 2" не продвинется дальше. Мы тесно консультировались с Германией накануне вечером и приветствуем их заявление", - сообщила она. "Сегодня мы вслед за этим объявим о наших собственных мерах", - добавила Псаки.

 

Теги
СШАГерманияБайден, ДжоПсаки, Джен
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