Псаки заявила, что США приветствуют решение ФРГ по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток - 2" в качестве реакции на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом написала во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США [Джо Байден] ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что "Северный поток - 2" не продвинется дальше. Мы тесно консультировались с Германией накануне вечером и приветствуем их заявление", - сообщила она. "Сегодня мы вслед за этим объявим о наших собственных мерах", - добавила Псаки.