Британский МИД выразил протест послу России в Лондоне из-за событий вокруг Украины

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании выразил во вторник протест посолу России в Великобритании Андрею Келину за якобы имевшее место "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Об этом говорится в коммюнике, распространенном Форин оффисом.

"Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска", - отмечается в сообщении.

"Мы ясно заявили российскому послу, что Россия заплатит цену за свои действия через дальнейшие санкции, если она не выведет войска", - добавили в британском МИД.