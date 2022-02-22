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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Глава ЛНР считает, что договор о дружбе с РФ поможет защитить Донбасс от обстрелов

Леонид Пасечник также выразил уверенность в том, что "плотное взаимодействие" с Россией в рамках подписанного договора положительно скажется и на экономике ЛНР

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) поможет защитить Донбасс от обстрелов с украинской стороны. Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном пленарном заседании Народного совета.

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"Я практически убежден, что это подписание этих договоров и их реализация принесут на нашу землю мир и спокойствие. Возможно, не в ближайшем будущем, потому что враг, к большому сожалению, коварен и с ним еще придется побороться. Но я уверен, что обстрелы прекратятся, прекратятся гибели мирных жителей, перестанут погибать военнослужащие Народной милиции, прекратятся обстрелы гражданской инфраструктуры", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Он также выразил уверенность в том, что "плотное взаимодействие" с Россией в рамках подписанного договора положительно скажется и на экономике ЛНР. "Объединяя наши усилия, мы способны будем решить все наши задачи", - подытожил Пасечник.

Во вторник на торжественном заседании Народного совета глава республики подписал ратификационную грамоту к Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
РоссияПасечник, Леонид ИвановичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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