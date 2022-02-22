Оппозиция в Раде призвала Зеленского к прямым переговорам с Россией

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямые переговоры с РФ, чтобы исправить ситуацию с признанием ею суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение выразил во вторник депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик.

"Мы должны садиться за прямые переговоры с Российской Федерацией. Без этого ситуацию не исправить", - сказал он с трибуны Верховной рады.

По мнению Скорика, для Украины единственный путь урегулировать ситуацию - это переговоры, а не военные меры и патриотические лозунги. "Я думаю, что у нас осталась возможность переговорного процесса, - сказал он. - Мы должны привлекать к нему наших международных партнеров - США, Германию, Францию".

Парламентарий также призвал украинского лидера к прагматичным шагам для возвращения украинских территорий. "Если такие шаги будут, то мы их поддержим, но пока мы таких шагов не видим", - заключил Скорик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.