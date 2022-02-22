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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Президент Молдавии призвала к поиску мирного решения напряженности вокруг Украины

Майя Санду также пообещала, что Молдавия готова поддержать украинских граждан, которым понадобится помощь

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала к поиску мирного решения напряженности вокруг Украины.

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"Молдавия поддерживает территориальную целостность Украины, мы также поддерживаем международные усилия по поиску мирных, политических решений, основанных на диалоге", - заявила Санду во вторник на брифинге. Она призвала лидеров стран, вовлеченных в конфликт, "не допустить насилия и кровопролития".

Санду также пообещала, что Молдавия готова поддержать украинских граждан, которым понадобится помощь.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение на востоке Украины началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" в эту страну.

Теги
РоссияМолдавияСанду, МайяПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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